Во Владимирской области сотрудники полиции помогли вернуться домой 71-летнему жителю города Радужный. Четверо суток в лесу искали пенсионера, который отправился за грибами и не вернулся.

Во Владимирской области сотрудники полиции помогли вернуться домой 71-летнему жителю города Радужный. Четверо суток в лесу искали пенсионера, который отправился за грибами и не вернулся. Состояние здоровья пожилого человека, а также ухудшившиеся погодные условия вызывали опасения, поэтому поиски не прекращались даже ночью. Евгений Дёмин, оперуполномоченный МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Поиски продолжались на