3 ноября 2021 года православные верующие празднуют Илларионов день.
3 ноября 2021 года православные верующие празднуют Илларионов день.
ИСТОРИЯ
Преподобный Илларион жил в Палестине в III–IV веках нашей эры. Он родился в зажиточной семье и отправился учиться в Александрию. Там он принял христианство. После этого Илларион вернулся в родной город и стал отшельником. Он часто вел проповеди в городе Газы и заставил поверить в Иисуса Христа множество людей.
Легенда гласит, что Илларион сам предсказал свою смерть. Он нашел свое последнее пристанище на греческом острове Крит.
3 ноября 2021 года церковь вспоминает Иллариона Псковоезерского, который основал Покровский Озерский монастырь.
ПРИМЕТЫ
Если 3 ноября выпал снег, причем обильный, скоро он растает.
Если же снежный покров лежит плотным слоем и не тает, значит рано вырастут подснежники, а год будет плодородным.
Если на 3 ноября небо чистое и ясное, скоро придут холода.
Красный закат говорит о приближении заморозков. Если же пойдет крупный снегопад, скоро потепление.
Если медведь залег на зимовку повыше, жди обильного паводка.
Если из печных труб валит дым столбом, погода будет солнечной и теплой.
ЗАПРЕТЫ
В этот православный праздник существует немало запретов и народных наблюдений.
3 ноября нельзя справлять нужду на дороге
Нельзя принимать подарки от незнакомых людей
Нельзя отказывать в помощи родным
Нельзя жаловаться на жизнь и грустить
Нельзя поднимать что-то с дороги и нести в дом.