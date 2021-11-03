3 ноября 2021 года православные верующие празднуют Илларионов день.

3 ноября 2021 года православные верующие празднуют Илларионов день.ИСТОРИЯПреподобный Илларион жил в Палестине в III–IV веках нашей эры. Он родился в зажиточной семье и отправился учиться в Александрию. Там он принял христианство. После этого Илларион вернулся в родной город и стал отшельником. Он часто вел проповеди в городе Газы и заставил поверить в Иисуса Христа множество людей.Легенда гласит, что Илларион сам предсказал свою смерть. Он нашел свое последнее пристанище на греческом острове Крит.3 ноября 2021 года церковь вспоминает Иллариона Псковоезерского, который основал Покровский Озерский монастырь.ПРИМЕТЫЕсли 3 ноября выпал снег, причем обильный, скоро он растает.Если же снежный покров лежит плотным слоем и не тает, значит рано вырастут подснежники, а год будет плодородным.Если на 3 ноября небо чистое и ясное, скоро придут холода.Красный закат говорит о приближении заморозков. Если же пойдет крупный снегопад, скоро потепление.Если медведь залег на зимовку повыше, жди обильного паводка.Если из печных труб валит дым столбом, погода будет солнечной и теплой.ЗАПРЕТЫВ этот православный праздник существует немало запретов и народных наблюдений.3 ноября нельзя справлять нужду на дорогеНельзя принимать подарки от незнакомых людейНельзя отказывать в помощи роднымНельзя жаловаться на жизнь и груститьНельзя поднимать что-то с дороги и нести в дом.