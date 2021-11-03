Депутат Верховной Рады Вадим Новинский объяснил, почему снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского не настолько критично, как кажется.

Депутат Верховной Рады Вадим Новинский объяснил, почему снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского не настолько критично, как кажется.Недавно Киевский международный институт социологии опубликовал данные нового опроса, согласно которым рейтинг Владимира Зеленского снизился более чем на 8%. То есть на данный момент украинского лидера поддерживают лишь 25% граждан.Однако это все равно не идет ни в какое сравнение с показателями оппозиционных политиков. Зеленский опережает своих главных конкурентов – Петра Порошенко и Виктора Медведчука – на 11%. На это обратил внимание депутат Верховной Рады Вадим Новинский.По его словам, нынешний президент Украины ведет довольно успешную кампанию по дискредитации оппонентов. Парламентарий объяснил: лидер Незалежной пытается убедить граждан в том, что "Европейская солидарность" Порошенко и "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука – это одно и то же явление, которое проявляется по-разному. Также Зеленский мечтает уличить лидеров оппозиционных партий в коррупции, считает Новинский.Ранее Петр Порошенко , что на сегодняшний день Украина гораздо слабее России. Бывший глава государства отметил, что во времена его президентства ситуация якобы не была настолько запущена.