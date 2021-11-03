С 1 по 10 ноября проходит финальный этап XI Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». В нем принимает участие представитель Владимирской области – капитан полиции Иван

С 1 по 10 ноября проходит финальный этап XI Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». В нем принимает участие представитель Владимирской области – капитан полиции Иван Пряхин. Он стал победителем регионального этапа конкурса, в котором приняли участие более 8 000 жителей региона. До 10 ноября каждый пользователь сети Интернет сможет проголосовать за одного из кандидатов