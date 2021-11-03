Лазерный полигон «Радуга» во Владимирской области может стать ядром нового центра компетенций по...

Лазерный полигон «Радуга» во Владимирской области может стать ядром нового центра компетенций по лазерным технологиям для промышленности России.3 ноября Владимирскую область посетила делегация Министерства промышленности и торговли России во главе с заместителем министра Василием Шпаком. Вместе с врио Губернатора Александром Авдеевым гости осмотрели площадку государственного лазерного полигона «Радуга».ФКП «ГЛП «Радуга» создано в 1971 году как центр научных разработок и испытаний в сфере лазерных технологий и соответствующей продукции. Предприятие имеет подтверждённый статус федерального научно-производственного центра. В настоящее время оно переживает не лучшие времена. Это связано с цикличностью финансирования и недостатком заказов на научно-исследовательские работы, выполняемые в рамках гособоронзаказа. Взаимодействие с зарубежными клиентами фактически купировано в связи с пандемией. Между тем, здесь производят уникальную продукцию, в том числе не имеющую аналогов в мире по своим характеристикам, которая может применяться в авиации, судостроении, для нужд железных дорог и энергетики.«Площадка на самом деле очень перспективная с точки зрения логистики, близости к образовательным ресурсам. Здесь есть сильная производственная и научная база. Мы полны решимости развивать эту площадку. Есть все возможности создать на её базе центр компетенций по лазерным технологиям промышленности для всей страны. Сейчас проанализируем объём необходимых инвестиций и целевую модель. Естественно, будем рассчитывать помимо бюджета и на внебюджетные источники. Отрасль динамично развивается, она может быть интересна для инвесторов. Думаю, уже к 1 кварталу следующего года все свои расчёты мы закончим и начнём реализацию проекта в целом», − отметил Василий Шпак.«На этой площадке от устаревших технологий можно переходить на технологии 21-го века, массово внедрять их в те отрасли экономики, которые очень конкурентоспособны, – это атомная промышленность, авиация, железнодорожное строительство и ряд других. Перспективы у проекта огромные. Новый центр компетенций может сформировать ядро конкурентоспособной новой промышленности России», − подчеркнул Александр Авдеев.Также в рамках визита делегации представители Минпромторга РФ и врио Губернатора Александр Авдеев побывали в Доброграде Ковровского района, где ознакомились с инфраструктурой уникального населённого пункта. Новый современный город станет домом для сотрудников резидентов первой во Владимирской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Доброград-1». Здесь планируется размещение предприятий широкого спектра отраслей промышленности, производство товаров медицинского назначения, народного потребления, мебели, строительных материалов, текстильных и бумажных изделий и упаковки.