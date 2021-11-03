Магазин Магнит на улице Академика Скрбяина в Юго-Восточном административном округе Москвы опечатан за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Фарис Лабаш.
Магазин "Магнит" на улице Академика Скрбяина в Юго-Восточном административном округе Москвы опечатан за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Фарис Лабаш.
Специалисты Роспотребнадзора провели осмотр помещений магазина. Они выявили нарушения, которые создают угрозу здоровью граждан, сказал Лабаш.
В магазине не соблюдалась социальная дистанция, сотрудники не вакцинировались от коронавируса, обслуживались посетители без масок. Складские помещения были захламлены, целостность напольного и потолочного покрытия нарушены, уточнил специалист.
"В отношении магазина составлен протокол о временном запрете деятельности", – цитирует Лабаша Агентство городских новостей "Москва".
Сообщается, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф до 500 тысяч руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
В Москве на срок с 28 октября по 7 ноября приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают работать.