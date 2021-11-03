Магазин Магнит на улице Академика Скрбяина в Юго-Восточном административном округе Москвы опечатан за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Фарис Лабаш.

Магазин "Магнит" на улице Академика Скрбяина в Юго-Восточном административном округе Москвы опечатан за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Фарис Лабаш.Специалисты Роспотребнадзора провели осмотр помещений магазина. Они выявили нарушения, которые создают угрозу здоровью граждан, сказал Лабаш.В магазине не соблюдалась социальная дистанция, сотрудники не вакцинировались от коронавируса, обслуживались посетители без масок. Складские помещения были захламлены, целостность напольного и потолочного покрытия нарушены, уточнил специалист."В отношении магазина составлен протокол о временном запрете деятельности", – цитирует Лабаша Агентство городских новостей "Москва".Сообщается, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф до 500 тысяч руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток по решению суда.В Москве на срок с 28 октября по 7 ноября приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают работать.