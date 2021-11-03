Ветеран передал в дар музею ОМВД России по Петушинскому району свой парадный китель с боевыми наградами.

30 октября свой 97-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны, Почетный ветеран ОВД и ВВ полковник милиции в запасе Анатолий Васильевич Гаврилов. С поздравлениями к ветерану прибыл начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин.Начальник регионального УМВД отметил бодрость духа ветерана, прошедшего трудный военный путь и почти три десятка лет отдавшего охране правопорядка на родной владимирской земле.Несмотря на почтенный возраст, Анатолий Васильевич бодр и энергичен. Ветеран пишет прозу и стихи о войне, об однополчанах, друзьях и близких, пишет картины, проводит масштабную патриотическую работу со школьниками и студентами, делится опытом с действующими сотрудниками полиции, которые сегодня несут службу в родном отделе.В музее ОМВД России по Петушинскому району ветерану посвящена отдельная экспозиция.Жизненный путь полковника милиции в запасе отмечен множеством наград, среди которых шесть боевых орденов, орден Отечественной войны, орден Красного знамени и более 20 медалей.В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Анатолий Васильевич передал в дар музею ОМВД свой парадный китель с наградами.Начальник УМВД России по Владимирской области Василий Кукушкин пожелал имениннику крепкого здоровья, благополучия и оптимизма.