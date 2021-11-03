Свой вклад в борьбу с пандемией вносят и волонтёры-медики. В нашем регионе активисты всероссийского...

Свой вклад в борьбу с пандемией вносят и волонтёры-медики. В нашем регионе активисты всероссийского общественного движения проводят лекции для студентов. Подробнее об этой работе "Вестям" рассказала Ирина Данилова, региональный координатор "Волонтёров-медиков".