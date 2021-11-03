Свой вклад в борьбу с пандемией вносят и волонтёры-медики. В нашем регионе активисты всероссийского...
<a href="https://33live.ru/novosti/03-11-2021-o-vklade-volonterov-medikov-v-borbu-s-pandemiej-rasskazala-irina-danilova-regionalnyj-koordinator-organizacii.html" target="_blank">О вкладе волонтеров-медиков в борьбу с пандемией рассказала Ирина Данилова, региональный координатор организации</a> - Свой вклад в борьбу с пандемией вносят и волонтёры-медики. В нашем регионе активисты всероссийского...
[url=https://33live.ru/novosti/03-11-2021-o-vklade-volonterov-medikov-v-borbu-s-pandemiej-rasskazala-irina-danilova-regionalnyj-koordinator-organizacii.html]О вкладе волонтеров-медиков в борьбу с пандемией рассказала Ирина Данилова, региональный координатор организации[/url] - Свой вклад в борьбу с пандемией вносят и волонтёры-медики. В нашем регионе активисты всероссийского...