Злоумышленник зашел в одно из заведений на Болотной набережной и открыто похитил с барной стойки стеклянную банку с находящимися в ней денежными средствами...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств путем разбоя.Установлено, что злоумышленник зашел в одно из заведений на Болотной набережной и открыто похитил с барной стойки стеклянную банку с находящимися в ней денежными средствами, после чего попытался скрыться. Выбежавший на улицу сотрудник заведения потребовал от мужчины вернуть похищенное. Но в ответ на это злоумышленник применил перцовый баллончик, а затем скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Санкт-Петербурге. Им оказался 28-летний мужчина.По данному факту следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении фигуранта данного уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60