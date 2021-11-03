Злоумышленники в ночное время проникли в офис организации путем отжатия монтировкой оконной рамы на первом этаже. В кабинете директора они болгаркой вскрыли сейфы...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемых в краже денег из организации.Полицейскими установлено, что неизвестные в ночное время на проспекте Маршала Жукова проникли в офис организации путем отжатия монтировкой оконной рамы на первом этаже. В кабинете директора они болгаркой вскрыли сейфы, откуда похитили денежные средства в размере более 850 тысяч рублей, после чего скрылись с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Карамышевском проезде задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчины в возрасте 42 и 33 лет. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрениюСледствием Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56