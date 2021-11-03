Прокуратура области продолжает рассказывать о проблеме обеспечения льготными лекарствами во Владимирской области. На этот раз через суд добиваться компенсации расходов льготнику

Прокуратура области продолжает рассказывать о проблеме обеспечения льготными лекарствами во Владимирской области. На этот раз через суд добиваться компенсации расходов льготнику пришлось спецпрокуратуре, которая занимается надзором за исполнением законов на особо режимных объектах. Речь идет о городе Радужный. Как установили надзорщики, местный пенсионер страдает онкологией. Ему необходимо принимать дорогостоящее лекарство, которые стоит более 300 тысяч