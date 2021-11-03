Спецпрокуратура в судебном порядке добилась компенсации расходов, потраченных пенсионером на...

Спецпрокуратура в судебном порядке добилась компенсации расходов, потраченных пенсионером на приобретение дорогостоящего лекарства.Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах обратилась в суд с иском, в котором потребовала возместить расходы пенсионеру из г. Радужный на приобретение лекарства, которое подлежит выдаче гражданину бесплатно.Установлено, что на момент обращения в аптеку за льготными лекарствами они отсутствовали. Пенсионеру, страдающему онкологическим заболеванием, пришлось самостоятельно приобретать дорогостоящее лекарство на общую сумму более 300 тыс. рублей.Прокуратура обратилась в его интересах в суд за возмещением потраченных денег. Иск удовлетворен, в пользу гражданина взысканы денежные средства, израсходованные на приобретение необходимого льготного лекарственного препарата, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Фото: Pexels.com