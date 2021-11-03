При проверке установлена причастность фигуранта к ещё одной краже.

В середине октября в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру обратились представители одного из салонов красоты, сообщившие о пропаже имущества из помещения. По словам заявителей, пропали машинки для стрижки, меховой жилет и жакет.Уточнив информацию, сотрудники полиции реализовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель.Молодой человек был задержан и дал признательные показания.Сотрудникам полиции фигурант рассказал, что находился в состоянии опьянения и хотел укрыться от дождя в салоне красоты. Повредив окно, злоумышленник проник в помещение и, уходя, забрал с собой чужие вещи, чтобы потом их продать.Машинки для стрижки волос полицейские изъяли. Прочее имущество фигурант потерял.При проверке сотрудники полиции установили, что несколькими неделями ранее задержанный вместе со своим приятелем проник в пункт выдачи заказов интернет-магазина. Похитив деньги, две посылки и системный блок, злоумышленники скрылись. Сумма причиненного ущерба Личность второго участника также была установлена.В настоящее время следователями в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).