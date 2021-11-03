При проверке установлена причастность фигуранта к ещё одной краже.
В середине октября в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру обратились представители одного из салонов красоты, сообщившие о пропаже имущества из помещения. По словам заявителей, пропали машинки для стрижки, меховой жилет и жакет.
Уточнив информацию, сотрудники полиции реализовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель.
Молодой человек был задержан и дал признательные показания.
Сотрудникам полиции фигурант рассказал, что находился в состоянии опьянения и хотел укрыться от дождя в салоне красоты. Повредив окно, злоумышленник проник в помещение и, уходя, забрал с собой чужие вещи, чтобы потом их продать.
Машинки для стрижки волос полицейские изъяли. Прочее имущество фигурант потерял.
При проверке сотрудники полиции установили, что несколькими неделями ранее задержанный вместе со своим приятелем проник в пункт выдачи заказов интернет-магазина. Похитив деньги, две посылки и системный блок, злоумышленники скрылись. Сумма причиненного ущерба Личность второго участника также была установлена.
В настоящее время следователями в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).