Ради дешевого газа Владимиру Зеленскому ничего не остается, как пойти на переговоры с Москвой.

Ради дешевого газа Владимиру Зеленскому ничего не остается, как пойти на переговоры с Москвой.Подземные газовые хранилища наших соседей уже практически пусты, поэтому украинские власти не могут в полной мере приступить к отопительному сезону в стране. Между тем температура за окном опускается все ниже, а недовольство граждан растет. По мнению политолога Михаила Литвинова, в скором времени возмущение народа все-таки заставит Владимира Зеленского вступить в диалог с российским "Газпромом", ведь Европа помогать Украине в этом деле не планирует.В беседе с ИА "Экономика сегодня" политолог высказал предположение о том, что независимому положению Незалежной от России в газовом вопросе осталось жить не больше месяца: зима уже близко, и совсем скоро Зеленский попросит помощи."Тогда ему придется принять любые условия," – подчеркнул Литвинов.Также эксперт отметил, что представители украинской власти во все времена были озабочены лишь собственной выгодой, а о нуждах своего народа и не думали. К тому же, каждый лидер Незалежной почему-то считал, что его стране все должны. Например, Россия должна дешевый газ, а Европа – финансирование, вооружение или что-то еще – об этом сообщила "".Ради личной выгоды руководство Украины раньше поддерживало дружеские отношения с Москвой, но в последнее время Россию сделали настоящим козлом отпущения и винят во всех бедах. По мнению Литвинова, таким образом Киев поддерживает антироссийскую риторику, а также выполняет задание, данное Западом.Ранее "Дни.ру" писали о том, что .