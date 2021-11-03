Троих подростков, которые были объявлены без вести пропавшими, нашли сотрудники полиции областного центра. Как ранее сообщал поисковый отряд “Лиза Алерт”, во Владимире пропали трое

Троих подростков, которые были объявлены без вести пропавшими, нашли сотрудники полиции областного центра. Как ранее сообщал поисковый отряд “Лиза Алерт”, во Владимире пропали трое мальчиков от 12 до 14 лет. С 1 ноября их местонахождение было неизвестно. Поздно вечером 2 ноября на форуме отряда появилась информация о том, что детей нашли. В УМВД области рассказали