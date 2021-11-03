В сентябре этого года ПАО «Ростелеком» запустило в ЦФО просветительский проект «IT-семья», который направлен на командное обучение интернет-грамотности людей старшего возраста вместе с

В сентябре этого года ПАО «Ростелеком» запустило в ЦФО просветительский проект «IT-семья», который направлен на командное обучение интернет-грамотности людей старшего возраста вместе с внуками. За два месяца курсы прошли 84 пары из Твери, Орла и Липецка, Владимира. Ещё в пяти городах (Иваново, Тула, Брянск, Рязань, Тамбов) обучение сейчас в самом разгаре. Партнерами проекта стали университеты,