Свой вклад в борьбу с КОВИД-19 внесли и сотрудники МЧС. Спасатели провели дезинфекционную...

Свой вклад в борьбу с КОВИД-19 внесли и сотрудники МЧС.Спасатели провели дезинфекционную обработку на железнодорожных вокзалах области. Накануне сотрудники районных гарнизонов и службы радиационной и химической защиты обработали вокзалы Петушков, Вязников и Гороховца. Всего около двух тысяч квадратных метров. На это потребовалось более ста литров дезинфицирующего раствора. А сегодня очередь дошла и до владимирского вокзалаОлег Осадчий, заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС по Владимирской области:- Специальная обработка была проведена на железнодорожных вокзалах во Владимире, Муроме, Коврове, Гусь-Хрустальном, Петушках, Вязниках и Гороховце, а также на станции Вековка Гусь-Хрустального района. Призываем граждан Владимирской области соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и иныен меры безопасности.