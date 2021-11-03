Злоумышленник зашел в продуктовый магазин, взял со стеллажа бутылку с алкоголем и подошел к кассе. Затем он неожиданно достал нож и, угрожая кассиру, потребовал отдать ему денежные средства...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы задержали 35-летнего приезжего по подозрению в разбое.Предварительно установлено, что злоумышленник зашел в продуктовый магазин, взял со стеллажа бутылку с алкоголем и подошел к кассе. Вместо того чтобы расплатиться за товар, мужчина неожиданно достал нож и, угрожая кассиру, потребовал отдать ему денежные средства. Сотрудница магазина пояснила, что в кассе денег нет, после чего подозреваемый забрал с прилавка бутылку стоимостью около 200 рублей и покинул место происшествия.В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 36-летний приезжий с признаками опьянения.Следствием ОМВД России по Нижегородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18