Сотрудники полиции выражают благодарность всем, кто оказал содействие в поиске детей.

Сотрудники УМВД России по городу Владимиру установили местонахождение несовершеннолетних, которые ранее были объявлены без вести пропавшими.Подростки, состоящие на профилактическом учете в полиции, находились на территории города Владимира.В настоящий момент жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает.Полиция выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, волонтерам, оказавшим содействие в розыске детей.