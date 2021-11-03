Трое подростков, объявленных без вести пропавшими в городе Владимире, найдены сотрудниками полиции...

Трое подростков, объявленных без вести пропавшими в городе Владимире, найдены сотрудниками полиции на территории областного центраСотрудники УМВД России по городу Владимиру установили местонахождение несовершеннолетних, которые ранее были объявлены без вести пропавшими.Подростки, состоящие на профилактическом учете в полиции, находились на территории города Владимира.В настоящий момент жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Полиция выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, волонтерам, оказавшим содействие в розыске детей.