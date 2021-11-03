Летопись великой страны, калейдоскоп традиций, мозаика прошлого и настоящего. 4 ноября в 8 утра на...

Летопись великой страны, калейдоскоп традиций, мозаика прошлого и настоящего. 4 ноября в 8 утра на мультимедийной платформе SMOTRIM.RU стартует уникальный телевизионный проект, организованный региональными филиалами ВГТРК, 16-ти часовой всероссийский онлайн-марафон "Славься, Отечество!".16 часов вещания, 8 блоков по числу федеральных округов. Уникальный рассказ о великой и многоообразной России. От Калининграда до Владивостока. Марафон "Славься, Отечество" стартует в день государственного праздника в 8 утра и продлится до полуночи. Увидеть уникальный марафон можно будет на платформе SMOTRIM.RU, окружных телеканалах холдинга и электронных ресурсах филиалов ВГТРК. ГТРК "Владимир" по традиции примет активное участие в масштабном проекте. Репортажи, подготовленные для марафона, мы покажем впервые. По словам инициатора марафона Рифата Сабитова, заместителя генерального директора ВГТРК, такие форматы неизменно вызывают интерес зрителя.