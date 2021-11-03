Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в Сети информацию о переброске войск.

Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в Сети информацию о переброске войск.Американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорилось о переброске российских войск к границе с Украиной. В газете привели в качестве доказательства фотографию со спутника, на которой якобы видна военная техника. Темой заинтересовались журналисты.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос представителей СМИ, правда ли это. По словам официального представителя Кремля, внутренние перемещения по стране российских войск касается только нашей страны и никого больше. В целом Песков назвал статью американцев вбросом.Помимо этого Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает и не является опасностью для других стран. Об этом неоднократно сообщали российские власти.Однако не исключено, что наша страна будет вынуждена принимать необходимые меры на фоне агрессивных действий НАТО, пишет сайт .Ранее "Дни.ру" сообщали, что Украина ввела против России новые санкции. Такое решение со стороны СНБО поддержал украинский лидер Владимир Зеленский, активировав пакет ограничительных мер. Под санкции попали граждане, которые были причастны к выборам в Госдуму в Крыму.