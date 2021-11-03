В ближайшем будущем территория Мневниковской поймы преобразится.

В ближайшем будущем территория Мневниковской поймы преобразится.На вынесен проект планировки территории Мневниковской поймы площадью более 23 гектаров (районы Хорошево-Мневники, Крылатское и Филевский парк). Речь идет о благоустройстве набережной и строительстве двух пешеходных мостов через реку.Как будут выглядеть переправы, пока точно неизвестно. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, конструктивные решения мостов еще находятся в работе. На общественные обсуждения вынесена только градостроительная документация.Первый мост может появиться в створе проектируемого проезда 1074 до улицы Островной, второй – между территорией Мневниковской поймы и парком "Фили". Между этими сооружениями вдоль проектируемого проезда, скорее всего, создадут велопешеходный маршрут.Конфигурация моста со стороны парка "Фили" исключает рекреационное использование наиболее ценных природных пространств и объектов в границах особо охраняемых природных территорий, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.Стоит отметить, что скоро здесь откроется станция "Терехово" Большой кольцевой линии метро. Жители близлежащих районов смогут быстрее добираться до нее благодаря новым мостам."Строительство двух мостов позволит объединить общественные пространства в этих районах в крупный парковый кластер и создать для жителей протяженный пешеходный маршрут между территорией Мневниковской поймы и парком "Фили", – отметил Кузнецов.Архитектор также добавил, что на набережной появятся спуски к воде, ландшафтное озеленение (высадят многолетние цветы и кустарники), а еще – детские и спортивные площадки. Также планируется построить музыкальную академию.Ранее о благоустройстве набережной Марка Шагала в Даниловском районе. Участок от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина уже преобразился. Сейчас на набережной строят причал длиной 65 метров и создают спуски к воде. Их оборудуют маяками и системами видеонаблюдения. Пять маяков уже установлено, работы по их электроснабжению скоро завершатся.