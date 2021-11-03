В 2021 году на 45 станциях метро Москвы установили звуковые устройства для людей с плохим зрением.

В 2021 году на 45 станциях метро Москвы установили звуковые устройства для людей с плохим зрением.В 2010 году мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу – создать в метро безбарьерную среду, чтобы пожилые люди и те, которые имеют инвалидность, не испытывали дискомфорт при поездках. С тех пор станции столичной подземки полностью адаптированы для граждан с ограниченными возможностями здоровья.Сервисы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМБ) развиваются по сей день. Так, к 2023 году более чем на 70% станций метро установят маяки с аудионавигацией. Они будут дополнительным ориентиром для пожилых людей и пассажиров с плохим зрением. Маяки появятся на всех станциях Большой кольцевой линии (БКЛ).Устройства установят над входом в вестибюли и подуличные переходы. Они будут издаватьоднотонный короткий периодичный звук. Его громкость можно настроить вручную или установить автоматический режим. Благодаря сигналам слабовидящие люди будут быстрее ориентироваться в метро."В этом году уже установили 60 звуковых устройств на 45 станциях метро. Продолжает развитие и сервис ЦОМП, созданный специально для помощи в передвижении пассажиров на городском транспорте. За девять месяцев этого года инспекторы центра сопроводили больше 41 тысячи пассажиров", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.Говоря о развитии московского метрополитена, стоит отметить, что с 15 октября проезд можно оплатить и с помощью лица. Чтобы воспользоваться сервисом Face Pay, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении "Метро Москвы", загрузить фотографию своего лица, карту "Тройка" и банковскую карту. Оказавшись в метро, необходимо встать на специальный черный стикер перед турникетом и посмотреть в установленную на турникете камеру.Ранее "Дни.ру" о скором запуске 10 новых станций БКЛ – "Терехово", "Аминьевской", "Кунцевской", "Давыдково", "Мичуринского проспекта", "Новаторской", "Проспекта Вернадского", "Воронцовской", "Зюзино" и "Каховской". Сейчас на линии протяженностью 20 километров проводятся технические пуски.