Пожар мог начаться из-за неисправности электрооборудования.

Утром 3 ноября в 6.09 в посёлке Машиностроитель Петушинского района на улице Полевой загорелся пятиквартирный жилой дом.На место незамедлительно прибыли подразделения МЧС. Площадь пожара составила три квадратных метра. На пепелище обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается.«Пожар мог начаться из-за неисправности электрооборудования. Первыми возгорание обнаружили жители соседнего дома», - установили дознаватели спасательного ведомства.К ликвидации последствий происшествия привлекались 4 единицы техники и 13 человек.