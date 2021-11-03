Небольшой по площади пожар обернулся смертью человека. Около шести утра в тревожное ведомство поступило сообщение о возгорании многоквартирного дома в поселке Машиностроитель

Небольшой по площади пожар обернулся смертью человека. Около шести утра в тревожное ведомство поступило сообщение о возгорании многоквартирного дома в поселке Машиностроитель Петушинского района. 13 огнеборцев на 4 спецмашинах отправились на вызов. К их приезду помещения дома заволок дым. Для тушения пожара и поиска пострадавших пожарные сформировали звено газодымозащитной службы. В одной из квартир было