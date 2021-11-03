Сегодня в 6 утра в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

Сегодня в 6 утра в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по адресу: Петушинский район, п. Машиностроитель, ул. Полевая д. 7. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии к месту пожара наблюдалось задымление внутри дома.Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные ликвидировали горение в одной из квартир на площади 3 кв. м. Сгорело имущество и внутренняя отделка.К сожалению, на пожаре погиб мужчина – личность устанавливается. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 13 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватели устанавливают причину пожара.