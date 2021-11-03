Беспризорного рыжего кота назвали Куаром и отдали в музей в Твери.

Беспризорного рыжего кота назвали Куаром и отдали в музей в Твери.История появления кота по кличке Куар в музейном парке "Россия – моя история" в Твери началась в Санкт-Петербурге, когда из музея Анны Ахматовой пропал рыжий кот Ося. Неравнодушные граждане искали похожих животных и приносили на смотрины.Ося нашелся, а оставшимся рыжикам решили помочь найти новые дома. Одному из таких претендентов повезло отправиться в Тверь. Кличку Куар он получил в честь QR-кодов, оказавшихся столь обсуждаемыми на фоне пандемии коронавируса в России. Теперь он может стать новой достопримечательностью."По утрам он встречает каждого, кто приходит, просит погладить – здоровается", – рассказали в пресс-службе музейного парка "Россия – моя история".В тверском музее ему, судя по всему, понравилось. Сейчас, по словам работников парка, он осваивается на втором этаже, где расположены рабочие кабинеты. Особенно Куару приглянулось рабочее место генерального директора.При этом у самого Куара тоже есть своя должность – его называют старшим музейным смотрителем. Сообщается, что к своим непосредственным обязанностям он приступит лишь в начале 2022 года, когда в музее будет открыта основная экспозиция.