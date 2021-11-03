Владимирской области до выработки коллективного иммунитета ещё далеко, но в регионе уже появились...

Владимирской области до выработки коллективного иммунитета ещё далеко, но в регионе уже появились "островки безопасности". Один из таких - Уршельское сельское поселение. Как удалось привить 60 процентов жителей, расскажет наш корреспондент Юлия Шувалова.В Уршельском сельском поселении КОВИДа больше не боятся. Здесь проживает около трёх с половиной тысяч человек, и 60 процентов из них уже с прививкой. Что подтверждает наш блиц-опрос.- Вы вакцинировались?- Да!- Вакцинировалась, я живу в Москве и вакцинировалась там же.- Я нет!- Я болела ковидом, у меня отвод на полгода.- Конечно, а как же! Все привились.Прививочная кампания стартовала здесь с начала года, конечно, желающих тогда было немного. Первыми вакцинировались врачи Уршельской районной больницы. Затем они начали приводить на прививку своих родственников и знакомых. Число вакцинированных начало расти в геометрической прогрессии. В итоге начали прививать примерно по 15 человек в день. Вакцинировали уршельцев и дома и на работе- без отрыва от производства.- Какие-то осложнения у вас после этого были?- Ничего не было, все было хорошо. Пошла на работу, отработала, все было хорошо.Люди, видя пример своих родственников и знакомых, перестали бояться укола, количество вакцинированных перевалило за 50% и после этого количество случаев заболевания коронавирусом уменьшилось. Люди стали вызывать скорую в 10 раз реже.На данный момент во всем сельском поселении, а это 18 сёл и деревень, болеют КОВИДом 22 человека, переносят заболевание они в легкой форме. Лечатся дома, врачи регулярно доставляют им лекарства.Изабелла Борисова, главврач Уршельской районной больницы:- Если в первую волну один человек в семье болеет, он один и болеет. Сейчас если в семье заболевает один, то болеют 2-3 человека, а иногда и все, вся семья болеет. Нужно отметить, что основная масса болеет легче. Никто у нас, кто вакцинирован, тяжело в госпитале не болел. Тяжело болеют те, кто не вакцинировался, но такие ещё есть.Останавливаться в сельском поселении не намерены и сейчас планируют привить как минимум 80 процентов жителей, хотя если надо, вакцины хватит на всех. Отметил крепкий уршельский коллективный иммунитет и врио губернатора Александр Авдеев. Теперь повторить этот опыт нужно во всех районах области.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Мы сейчас стараемся активно вовлекать людей, чтобы приходили на пункты вакцинации. Наши мощности не менее 10-12 тысяч день в сутки, пока мы делаем меньше шести тысяч. Нам надо как минимум вдвое увеличить вакцинацию.На данный момент в регионе прошли вакцинацию четыреста тысяч человек, это 37% от взрослого населения Владимирской области. При текущих темпах, для достижения хотя бы 50-процентного показателя, региону необходимо ровно два месяца.Юлия Шувалова. Семён Карпов. "Вести-Владимир"