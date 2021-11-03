Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Медики и маски
Кто поможет бригадам скорой помощи в...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Медики и маски
Кто поможет бригадам скорой помощи в условиях колоссальной нагрузки? И как в общественных местах соблюдается масочный режим?
- Газ в регионе
Газифицированы еще десять деревень Владимирской области. Сколько еще объектов региона получат голубое топливо в ближайшее время?
- Женский футбол
С легкой женской.. ноги. Футбол для девушек во Владимире - школа олимпийского резерва ищет будущих спортсменок.