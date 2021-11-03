Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Медики и маски Кто поможет бригадам скорой помощи в...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Медики и маскиКто поможет бригадам скорой помощи в условиях колоссальной нагрузки? И как в общественных местах соблюдается масочный режим?- Газ в регионеГазифицированы еще десять деревень Владимирской области. Сколько еще объектов региона получат голубое топливо в ближайшее время?- Женский футболС легкой женской.. ноги. Футбол для девушек во Владимире - школа олимпийского резерва ищет будущих спортсменок.