Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Уршельский иммунитет Привито 60 процентов. Как жителям...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Уршельский иммунитетПривито 60 процентов. Как жителям Уршельского сельского поселения Гусь-Хрустального района удалось выработать коллективный иммунитет быстрее всех в регионе?- Что нам стоит?С чего начать строительство нового ковидного госпиталя? Владимирские чиновники перенимают опыт уральских коллег- Визит в РадужныйИ перспективы лазерного полигона "Радуга". Подробности визита врио губернатора и замминистра в закрытый город.