Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Уршельский иммунитет
Привито 60 процентов. Как жителям...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Уршельский иммунитет
Привито 60 процентов. Как жителям Уршельского сельского поселения Гусь-Хрустального района удалось выработать коллективный иммунитет быстрее всех в регионе?
- Что нам стоит?
С чего начать строительство нового ковидного госпиталя? Владимирские чиновники перенимают опыт уральских коллег
- Визит в Радужный
И перспективы лазерного полигона "Радуга". Подробности визита врио губернатора и замминистра в закрытый город.