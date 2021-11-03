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Почему застопорилось строительство...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
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Почему застопорилось строительство школы в Коврове? Подробности визита врио губернатора Александра Авдеева.
- Дошкольные проблемы
В детском саду деревни Паустово Вязниковского района остался всего один воспитатель. Что намерены делать родители?
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И футбол как женский вид спорта. Во владимирской спортшколе олимпийского резерва набирают юных футболисток.