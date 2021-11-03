Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Авдеев в Коврове Почему застопорилось строительство...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Авдеев в КовровеПочему застопорилось строительство школы в Коврове? Подробности визита врио губернатора Александра Авдеева.- Дошкольные проблемыВ детском саду деревни Паустово Вязниковского района остался всего один воспитатель. Что намерены делать родители?- Женский футболИ футбол как женский вид спорта. Во владимирской спортшколе олимпийского резерва набирают юных футболисток.