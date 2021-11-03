А в парке Липки во Владимире прошли съёмки миниклипа на песню Александры Пахмутовой с говорящим...

А в парке "Липки" во Владимире прошли съёмки миниклипа на песню Александры Пахмутовой с говорящим названием "Надежда" - в рамках Всероссийской акции "Мы вместе".Каждый российский регион исполняет свой отрывок песни. Владимирскую область представил ансамбль ОДК "Новый звук". Итогом должен стать красивый клип из разных уголков страны.Добровольческий проект "Мы вместе" активизировал свою работу в регионе после усложнения эпидситуации. Волонтёры оказывают адресную помощь людям на самоизоляции. Возобновлена работа "горячей линии" ((8-800-200-34-11)).