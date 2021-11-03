Владимирская область как центр внутреннего туризма. В период нерабочих дней регион принимает гостей...

Владимирская область как центр внутреннего туризма. В период нерабочих дней регион принимает гостей с учётом коронавирусных ограничений? Каковы нынешние правила в этой сфере и что посмотреть во Владимирской области? Детальный обзор подготовила Мария Платанюк.Корреспондент рассказала о достопримечательностях региона, доступности для посещений в режиме коронавирусных ограничений, возможности туристам попасть на экскурсии.В этом году Владимирскую область посетили уже более 900 тысяч туристов.