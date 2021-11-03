Прокуратура Владимира заставила департамент здравоохранения компенсировать пенсионеру расходы на льготные лекарства. На покупку медикаментов он потратил 300 тысяч рублей. «На момент ..

Прокуратура Владимира заставила департамент здравоохранения компенсировать пенсионеру расходы на льготные лекарства. На покупку медикаментов он потратил 300 тысяч рублей.«На момент обращения в аптеку за бесплатными препаратами, они отсутствовали, что явилось причиной невозможности их выдачи пациенту по рецепту», - установил прокурор.Больному раком жителю Радужного пришлось приобретать их на свои деньги. По результатам проверки ведомство обратилось в суд за возмещением потраченных денег. Фемида взыскала с облздрава указанную сумму.