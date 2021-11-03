Владимирский государственный университет на своей странице в ВКонтакте сообщил, что с 8 по 14...

Владимирский государственный университет на своей странице в ВКонтакте сообщил, что с 8 по 14 ноября учебный процесс будет совершаться с применением дистанционных технологий.По всем учебным вопросам студенты могут обратиться в дирекцию своего института.Студентов старше 18 лет призывают вакцинироваться в свободное от учебы время. Отметим, что ВлГУ предпринимает меры поддержки вакцинированных студентов.Они могут получить персональный сертификат на бесплатное посещение культурно-массовых, спортивных мероприятий во Владимирском и других регионах в течение этого учебного года. А проживающим в общежитии на выбор предлагается персональный сертификат или бесплатный доступ к высокоскоростному интернету на 3 месяца.