Полиция выражает благодарность всем неравнодушным жителям и волонтёрам, оказавшим содействие в розыске школьников.

Трое подростков, объявленных без вести пропавшими, сотрудниками МВД во Владимире.Полицейские выражают благодарность всем, кто оказал содействие в поиске детей.Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, они состоят на профилактическом учёте. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.Полиция выражает благодарность всем неравнодушным жителям и волонтёрам, оказавшим содействие в розыске школьников.