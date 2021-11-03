Сотрудники МЧС Владимирской области провели тактическое занятие в здании храма. Пожарные потушили условное возгорание за 9 минут. По замыслу МЧС в обители загорелась вентиляционная ..

Сотрудники МЧС Владимирской области провели тактическое занятие в здании храма. Пожарные потушили условное возгорание за 9 минут.По замыслу МЧС в обители загорелась вентиляционная камера. Обнаружив сильное задымление, работники музея позвонили в пожарную охрану.Тушить пламя приехала автоцистерна. К её прибытию из здания эвакуировали всех посетителей.В ходе учений отработана нештатная ситуация, когда у одного из спасателей вышел из строя дыхательный аппарат. Командир звена газодымозащитной службы переподключил коллегу спасателя к своему устройству и вывел его на свежий воздух. Огонь был ликвидирован резервным подразделением.Личным составом проводилось изучение особенностей объекта, исправности пожарного водоснабжения, отрабатывался порядок взаимодействия пожарных и администрации музея-заповедника.