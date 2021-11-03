В ходе встречи с коллективом были обсуждены условия оплаты труда медиков в условиях повышенной нагрузки. Департамент прорабатывает вопрос стимулирования сотрудников.

Во Владимире приступили к исполнению поручения главы Минздрава Михаила Мурашко по организации дополнительных выездных бригад скорой медицинской помощи. В день визита главы Минздрава город обслуживало всего 17.В помощь владимирской станции СМП направлено 18 водителей. Учреждение получило из районов 10 автомобилей. Теперь в автопарке «скорой» 30 автомобилей. В ближайшие недели автопарк пополнится ещё девятью.Директор департамента здравоохранения региона Константин Баранов распорядился привлечь для работы на «скорую» выпускников Владимирского базового медицинского колледжа. Более 20 медиков пройдут аккредитацию и начнут работать фельдшерами. Рассматривается вопрос о привлечении студентов старших курсов. Практиканты не останутся один на один с пациентами. Они будут работать вместе с опытными коллегами-наставниками.Обдумывается возможность привлечения к работе волонтёров, которые окажут помощь при доставке пациентов до автомобиля, а затем до медицинского учреждения.В ходе встречи с коллективом были обсуждены условия оплаты труда медиков в условиях повышенной нагрузки. Департамент прорабатывает вопрос стимулирования сотрудников.