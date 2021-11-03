Эксклюзив Во Владимире в Клинике медицинских экспертиз прошла научно-практическая конференция с...

ЭксклюзивВо Владимире в Клинике медицинских экспертиз прошла научно-практическая конференция с прямой трансляцией из операционной. Слово Вере Куликовой.Случай неординарный и сложный. Пациенту предстоит малоинвазивное хирургическое лечение опухоли предстательной железы и мочекаменной болезни. На операцию пригласили коллег из Иваново, Гусь-Хрустального, Владимира и Москвы. Мастер-класс в Клинике медицинских экспертиз проводят ведущий онколог столицы Николай Кешишев и владимирский онколог Андрей Смирнов. Все время пока идет операция ведется видеотрансляция. Участники конференции могут задавать вопросы хирургам.Максим Кудыкин, главный врач Клиники медицинских экспертиз, доктор медицинских наук:- Будут использованы самые передовые, самые совершенные хирургические технологии, которые доступны в мире, не только в России, но это мировые ноу-хау, которые доступны теперь и жителям Владимирской области в условиях к Клиники медицинских экспертиз.Лапароскопическая операция для лечения пациентов с таким сложным диагнозом используется редко. Но, как говорит Андрей Смирнов, уролог-онколог Клиники медицинских экспертиз, в случае успешной операции, для человека это шанс жить, не испытывая дискомфорта.Андрей Смирнов, заведующий урологическим отделением Клиники медицинских экспертиз:- В нашей специальности много нюансов в хирургической технике, которые можно только увидеть, чтобы воплотить в дальнейшем в своей практике. Поэтому это очень важно!Высококвалифицированные хирурги Клиники медицинских экспертиз оказывают высокотехнологичную помощь пациентам. Кроме этого стационар Клиники выступает еще и как обучающая площадка для коллег.Вера Куликова. Семен Карпов. "Вести-Владимир"