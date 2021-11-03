Церемония награждения победителей состоится в ноябре. Все они получат дипломы, призы и ценные подарки.

Во Владимире выбрали 10 лучших детских медиков. В конкурсе «Наш любимый врач» победили пять педиатров и пять специалистов узкого профиля. Среди лидеров: Наталья Юшкина из детской поликлиники №1 и Евгения Дорохова из ОДКБ.В голосовании принимали участие пациенты, которые поддерживали докторов. В списке было почти 150 медиков.Кроме Натальи Юшкиной, лучшими педиатрами признаны Александр Алахвердов, Ольга Мадаминова, Елизавета Копылова и Александра Смирнова.Среди узких специалистов лучшие результаты у гастроэнтеролога Алены Чуркиной, оториноларинголога Владимира Полякова, травматолога-ортопеда Ирины Смирновой и у кардиолога Алены Девяткиной.Церемония награждения победителей состоится в ноябре. Все они получат дипломы, призы и ценные подарки.