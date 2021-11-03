Подведены итоги конкурса «Наш любимый врач», который проходил с 1 по 31 октября. Участие в нем...

Подведены итоги конкурса «Наш любимый врач», который проходил с 1 по 31 октября. Участие в нем приняли около 150 медиков из Владимира. Пациенты оставили более тысячи признаний, около 400 положительных отзывов и историй выздоровления, а также более 100 детских рисунков.Выбор лучших врачей основывался на личных отзывах пациентов и количестве голосов, отданных за претендентов. Были выбраны пять педиатров и пять врачей-специалистов, а также 10 авторов лучших рисунков, сообщается на официальном сайте конкурса.Врачи-педиатры:Наталья Юшкина из детской городской поликлиники № 1;Александр Алахвердов из детской городской поликлиники № 1;Ольга Мадаминова из детской городской поликлиники № 1;Елизавета Копылова из детской городской поликлиники № 1;Александра Смирнова из детской городской поликлиники № 1.Врачи-специалисты:Гастроэнтеролог Областной детской клинической больницы Евгения Дорохова;Гастроэнтеролог детской городской поликлиники № 1 Алена Чуркина;Оториноларинголог детской городской поликлиники № 1 Владимир Поляков;Травматолог-ортопед детской городской поликлиники № 1 Ирина Смирнова;Кардиолога городской больницы № 2 Алена Девяткина.Церемония награждения победителей состоится во Владимире в ноябре 2021 года. Доктора и их маленькие пациенты получат именные дипломы, призы с символикой конкурса и ценные подарки.