Пьяный юноша забрел в салон красоты, чтобы просто укрыться от дождя, но не удержался от кражи. О странном преступлении рассказали в УМВД Владимира. В полицию обратились представители одного

Пьяный юноша забрел в салон красоты, чтобы просто укрыться от дождя, но не удержался от кражи. О странном преступлении рассказали в УМВД Владимира. В полицию обратились представители одного из салонов красоты, сообщившие о пропаже имущества. Из салона исчезли машинки для стрижки, меховой жилет и жакет. Сотрудники полиции направились по следу злоумышленника и нашли его. Им