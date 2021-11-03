Грибник находится дома с родственниками, которые поблагодарили участников спасательной операции.

В Радужном спустя четыре дня нашли 71-пенсионера, заблудившегося в лесу. Мужчина ушёл за грибами и не вернулся.Сотрудники МЧС и МВД, чиновники и волонтёры разыскивали дедушку круглые сутки. На четвёртый день поступила информация, что «потеряшку» заметили в 20 километрах от города. Полицейские выехали в предполагаемый район нахождения и обнаружили блуждающего человека.Он устал и замерз. Владимирца госпитализировали и оказали необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Грибник находится дома с родственниками, которые поблагодарили участников спасательной операции.