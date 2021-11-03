Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 63 776 владимирцев.

Во Владимирской области на 3 ноября выявлено 323 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 76 человек. Ещё 36 жителей подхватили опасную болезнь в 36 сл. в Гусь-Хрустальном, 32 сл. в Муромском, 30 сл. в Ковровском, 16 сл. в Собинском, 16 сл. в Александровском, 15 сл. в Вязниковском, 14 сл. в Кольчугинском, 14 сл. в Юрьев-Польском, 13 сл. в Суздальском, 12 сл. в Гороховецком, 11 сл. в Киржачском, 11 сл. в Петушинском, 7 сл. в г. Радужный, 6 сл. в Камешковском, 5 сл. в Судогодском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в СеливановскомВсего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 63 776 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 15 015 случаев во Владимире, 7371 - в Гусь-Хрустальном районе, 7033 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.