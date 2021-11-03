К Уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области обратилась многодетная мама из одной из...

К Уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области обратилась многодетная мама из одной из присоединенных территорий к округу Владимир с просьбой о помощи в переносе линии электропередачи, которая проходит через её участок в опасной близости от крыши дома.Женщина вначале сама пыталась решить эту проблему и даже заручилась содействием городского депутата. Но и вместе им не удалось решить данный вопрос с энергосбытовой организацией. Решение переноса опоры линии передачи электроэнергии затягивалось и неоднократно переносилось, сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека.Детский омбудсмен Юлия Раснянская, изучив ситуацию и увидев возможное нарушение права на благоприятную среду, лично включилась в решение проблемы.В итоге, энергосбытовой организации пришлось устранить нарушение.Фото: Pexels.com