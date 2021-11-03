3 ноября во Владимирской области пройдет Всероссийская просветительская акция «Большой...

3 ноября во Владимирской области пройдет Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант».С 3 по 7 ноября Федеральное агентство по делам национальностей организует VI Большой этнографический диктант. Он знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, содействует укреплению межнационального мира и согласия. Региональным оператором акции выступает Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.Традиционно ожидается активное участие в этнографическом диктанте школьников, студентов вузов и профессиональных образовательных организаций. Принять участие в нём могут жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.Текст включает в себя 30 тестовых заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных. Результаты будут подведены 12 декабря, в День Конституции. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства.Стать участником просто - с 3 по 7 ноября нужно зайти на сайт "Мир этно" и нажать на кнопку "Начать тестирование". Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде.В этом году у участников сохраняется возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.