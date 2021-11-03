Александр Авдеев во время рабочей поездки в Радужный повторил, что с 15 декабря во Владимирской области повсеместно введут QR-коды о вакцинации от ковида. После новогодних каникул их не ..

Александр Авдеев во время рабочей поездки в Радужный повторил, что с 15 декабря во Владимирской области повсеместно введут QR-коды о вакцинации от ковида. После новогодних каникул их не отменят.В целом ограничения будут зависеть от эпидемиологической ситуации во время последующих волн ковида.Напомним, что вчера во время визита в Ковров губернатор отметил, что окончательное решение о коронавирусных каникул или о возвращении к привычному ритму жизни региональные власти примут в конце недели.