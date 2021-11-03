Пенсионера, заблудившегося в лесу, искали четыре дня.

В дежурную часть МО МВД России по ЗАТО г. Радужный поступило сообщение о пропаже 71-летнего местного жителя. Мужчина отправился в лес за грибами, но домой вовремя не вернулся, и родственники забили тревогу.Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям.Совместно с представителями МЧС, администрации, волонтёрами и неравнодушными местными жителями сотрудники полиции осматривали местность, где предположительно мог находиться пенсионер. Возраст и состояние здоровья пожилого мужчины, а также ухудшившиеся погодные условия вызывали опасения, поэтому поиски не прекращались и ночью. План поисков корректировался с учетом новых поступающих сведений.На четвёртый день поисков сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что похожего по приметам пожилого человека ранее видели в нескольких километрах от Радужного. Полицейские незамедлительно направились в указанный район и, спустя несколько часов, в лесу в 20 км от города обнаружили мужчину.Уставшего и замерзшего пенсионера полицейские напоили горячим чаем и для оказания необходимой помощи доставили в медицинское учреждение. В настоящее время он уже находится дома.Мужчина и его родственники выразили благодарность сотрудникам полиции и всем, кто принял участие в поисках.